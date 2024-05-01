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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş Çarşı'da Gözaltılar

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen Beşiktaş Çarşı'da eylem yapmak isteyen 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen Beşiktaş Çarşı'da eylem yapmak isteyen 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlere rağmen bir grup Beşiktaş Çarşıya geldi. Burada eylem yapmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kısıtlama Beşiktaş İstanbul 1 Mayıs İstanbul 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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