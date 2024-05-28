Üye Girişi
Haberler

Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan bir vatandaşı ısıran ve ölen köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Olayın yaşandığı Yolbaşı Mahallesi Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararıyla 6 ay süreyle karantinaya alınırken, uyarı tabelası asılan mahalleye hayvan giriş-çıkışları da karantina süresince yasaklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişiyi ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıkınca Yolbaşı Mahallesi 6 ay süreyle karantinaya alındı.

ÖLÜM NEDENİ KUDUZ ÇIKTI

İslahiye ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yolbaşı Mahallesi'nde bir kişi, 5 gün önce sokak köpeği tarafından ısırıldı. Bacağından ısırılan kişi tedaviye alınırken, olaydan sonra ölen köpekten Tarım ve Orman Müdürlüğüne ekipleri tarafından alınan numuneler Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. İncelemede, köpeğin ölüm nedeninin kuduz olduğu ortaya çıktı.

Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı

MAHALLEYE UYARI TABELASI ASILDI

Bunun üzerine mahalle, İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararıyla 6 ay süreyle karantinaya alındı. Uyarı tabelası asılan mahalleye, hayvan giriş-çıkışları da karantina süresince yasaklandı. Ayrıca zabıta ekipleri, vatandaşları bilgilendirip, dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.

Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı

BAŞKA BİR MAHALLEDE DE KARANTİNA VAR

Öte yandan ilçeye bağlı Kazıklı Mahallesi'nde de 20 Mart'ta bir kişiyi ısırdıktan sonra ölen sokak köpeğinin kuduz olduğu ortaya çıkınca, 22 Mart'ta başlatılan karantina sürüyor.

Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sokak Köpeği Karantina Gaziantep İslahiye Zabıta 3.Sayfa Yerel Sağlık Yaşam Güncel Haberler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

 Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

 TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı

TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title