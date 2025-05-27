1,5 Milyonluk Altın Çalan Kadın Tutuklandı

1,5 Milyonluk Altın Çalan Kadın Tutuklandı
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Adana'da iki farklı evden toplamda 1,5 milyon TL değerinde altın çalan kadın, 'Ben yapmadım' demesine rağmen tutuklandı. Polis, yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyerek şüphelileri yakaladı.

1,5 milyonluk altın çalan kadın, "Ben yapmadım" dedi

ADANA - Adana'da son bir ay içerisinde iki farklı evden yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde altın çalan şüpheli kadın yakalandı. Şüpheli kadın "Ben yapmadım" derken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, şüpheliler K.S.ve D.K.(17), 2 Nisan günü Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Hürriyet Mahallesi'nde G.A.'nın evine girdi. İçeri giren K.S., yatak odasında bulunan 13 adet Cumhuriyet altını, 2 adet yarım altın, 1 adet çeyrekli bilekli, 1 adet kolye ve 2 adet yüzük çalıp kayıplara karıştı. İki kadın hırsız bir ay sonra tekrar ortaya çıktı. Bu sefer ikili merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde C.P'in ikametine girdi. İçeri giren şüpheliler 240 gram altın çalıp kaçtı.

İhbarların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1,,5 milyon TL'lik vurgun yapan kadınları yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izleyen polis, şüphelilerin saklandıkları ikameti belirledi. Yapılan operasyonla 2 şüpheli de yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden K.S., "Ben yapmadım" diye savunma yaptı ancak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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