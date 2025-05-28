1.24 Promil Alkollü Sürücü Polise İtiraz Etti

1.24 promil alkollü yakalandı, "Ekmeğimle oynuyorsunuz" dedi

0.20 olan yasal sınırın 6 kat üzerinde alkollü çıkan sürücü polisin dikkati sonucu yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da yasal sınırın 6 kat üzerinde 1.24 promil alkolle direksiyon başında polise yakalanan sürücü, "Ekmeğimle oynuyorsunuz" deyip polisi suçladı. "Zorluk çıkartıyorsun" deyip görevini yapan polise sitem de eden sürücü, basın mensuplarına da farklı tepki gösterdi.

Olay, Nakkaş Mahallesi Nakkaş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Cumhuriyet Bulvarı'nda devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Nakkaş Mahallesi istikametine giden 68 S 0136 plakalı servis minibüsünün yolda zikzak çizerek seyrettiğini fark etti. Bunun üzerine minibüsün peşine düşen trafik ekipleri kısa süreli takibin ardından servis minibüsü sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Sağa çekip minibüsü durduran sürücü, polis ekipleri tarafından sorgudan geçirilirken, servis minibüsünün muayenesinin olmadığı belirlendi.

Minibüs üzerindeki denetimin ardından sürücü A.A.'ya yönelik denetim yapan polis, sürücüye alkolmetreyle alkol muayenesi yapmak istedi. Alkolmetreye üflememek için polis memurlarına uzun süre dil döken sürücü, polis memurlarını ekmeğiyle oynamakla suçlayıp, "Komiserim üflemeyeyim, kurban olayım, Allah rızası için. Bu benim ekmeğim, ekmeğimle oynuyorsunuz" diye konuştu. Gazetecilere de "Çekip durma, ayıp bir şey" deyip tepki gösteren alkollü sürücü, aldığı alkolün etkisini kaybetmesi için şişe şişe su içti.

Zaman kazanmak adına polis memurlarını oyalayıp alkolmetreye üflemeyen sürücü, son anda ikna edilerek alkolmetreye üfletildi. Yapılan alkol muayenesinde sürücünün 1.24 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ticari araçlarda 0.20 promil olan yasal sınırın 6 kat üzerinde alkollü olan sürücü bu kez de muayenesi olmayan minibüsün bağlanmaması için polise dil döktü. Bu ısrarında da başarılı olamayan sürücü, olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına da, "Sen de çekip durma bak, yanlış yapıyorsun, benim ağzımı bozdurma" dedi. Olay yerine gelen asayiş ekiplerince gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, servis minibüsü ise trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çekildi. Alkollü araç kullanmaktan sürücü ve ruhsat sahibine 9 bin 268'er liradan 18 bin 536 lira, muayenesiz araç kullanmaktan da 2 bin 168 TL olmak üzere toplam 20 bin 704 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücü hakkında da adli işlem başlatılarak ehliyetine 6 ay süreliğine el kondu.