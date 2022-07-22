Kavaklıdere'de köpek hırsızlığı kamerada

Köpekleri tellerin üzerinden atlatarak çaldılar

Ramazan Bayramı'nın 3.gününden beri köpeklere ulaşamıyorlar

ANKARA Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir çağrı merkezinin otopark bahçesinde beslenen köpekler tellerin üzerinden atlatayarak içeri giren hırsızlar tarafından çalındı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın 3.gününden beri kayıp olan köpeklerini arayan Ahmet Okan Koyuncu, "Bir gördü tanığı, Yeşilbayır bölgesinde apartmanların arasında kalmış bir gecekondudan bahsetti. Köpekleri orada görmüş ama sonuca ulaşamıyoruz" dedi.

Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi, Esat Caddesi üzerinde bulunan bir çağrı merkezinin otopark bahçesinden geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın 3.günü iki adet köpek çalındı. Çalınan köpeklerine ulaşmaya çalışan Ahmet Okan Koyuncu, köpeklerinin çalındığına dair sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunduğunu ve paylaşımı gören görgü tanıklarının Yeşilbayır bölgesinde köpeklerin bir gecekonduda tutulduğunu öğrendiklerini ama aramaya gittiklerinde ulaşamadıklarını ifade etti.

"Bir tanesi sürekli ilaç kullanmak zorunda"

Köpeklerden bir tanesinin hasta ve ilaç kullanmak zorunda olduğunu belirten Koyucu, " Köpekler bayramın 3. günü sabah 5' e doğru eşkallerini tam seçemediğimiz iki genç tarafından tellerin üzerinden atlatmak koşuluyla çalındı. Bunlarla ilgili biz kamera kayıtlarıyla beraber karakola başvuru yaptık. Barınakları gezin, eşkalleri tespit edin, ondan sonra gelin dendi. Mamak Belediyesinden bir ihbar aldık ve ihbar doğrultusunda Yeşilbayır bölgesinde bizim köpeklerimizi gördüklerini söylediler. Bölgeye gidip araştırmamızı yaptık. Mamak belediyesinde Kutlu Düğün diye bir barınak varmış oraya gittik. Belediye'ye gittiğimizde de köpeklerimizin orada olmadığını söylediler. Büyükşehir Belediyesine yönlendirdiler. Büyükşehir belediyesine gittiğimizde orası zaten rehabilitasyon merkeziymiş. Hasta ve trafik kazasından gelen hayvanlara bakıyorlarmış. Orada da köpeklerimiz yok. Dolayısıyla biz köpeklerimizi bulamadık. Belki saklandı, belki kayboldu. Ne olduğuna dair hiçbir şey bilmiyoruz. Hayvanlar zaten yavru. Bir tanesi sürekli ilaç kullanmak zorunda" diye konuştu.

"Daha önce keşif yapmışlar burada"

Geçtiğimiz Çarşamba günü de 3. Köpeğin bu kez de çağrı merkezi önünden çalındığını ifade eden Koyuncu, " Biri de dün değil evvelsi akşam kapımızın önünden çalındı. Akşam 8-10 civarında yine kapımızın önünden tasmasından tutup götürüyor birisi. Onunla ilgili de ayrıca araştırmalara başladık. Daha önce keşif yapmışlar burada, dolaşmışlar nereden atlayacaklarına kadar hesap edip içeri atlayıp almışlar köpeklerimizi. Gündüz vakti normalde tasması olan bir köpeği iyi niyeti olan biri götürmeyecektir. Adam önce seviyor, tam eşkalini de göremiyoruz. Sonra tasmasından tutup götürüyor. Bu konuda köpeklerin zaten videoları sosyal medyada var. Bizi izleyenler acil bir şekilde bize dönüş yaparlarsa çok seviniriz. Onlar bizim elimizde büyüdü, küçücüklerdi. Bize dönen bir gördü tanığı vardı Yeşilbayır bölgesinde apartmanların arasında kalmış bir gecekondudan bahsetti. Köpekleri orada görmüş ama sonuca ulaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.