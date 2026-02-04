Haberler

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araçlarda sıkışıp yaralanan 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kozan-Kadirli karayolu Çukurköprü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 68 ABB 493 otomobil ile 27 AJL 819 plakalı araç çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez de bölgeye sağlık, jandarma, AKOM, Cankur ve YAK ekiplerini sevk etti. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PFDK sevkleri belli oldu! TFF'den Milan Skriniar kararı

TFF'den Skriniar kararı
Norveç monarşinin devamını seçti

Mide bulandıran sapkınlığa rağmen, cumhuriyeti reddettiler
Karadeniz'in en büyüğü! Samsun'a 1.7 milyar liralık dev yatırım

Karadeniz'in en büyüğü olacak! O ilimize dev yatırım
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
PFDK sevkleri belli oldu! TFF'den Milan Skriniar kararı

TFF'den Skriniar kararı
Paylaşımlar bomba! Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu
Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Ülke şokta! Devrik lider Kaddafi'nin oğlu suikastla öldürüldü