Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araçlarda sıkışıp yaralanan 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kozan-Kadirli karayolu Çukurköprü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 68 ABB 493 otomobil ile 27 AJL 819 plakalı araç çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez de bölgeye sağlık, jandarma, AKOM, Cankur ve YAK ekiplerini sevk etti. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA