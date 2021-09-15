3 saat teslimat hedefiyle yola çıkıp siparişi 1 saatte ulaştırdılar

Geçen haziran ayında Muğla Bodrum'da Boyner Express hizmetini başlatan Boyner, 3 ayı geride bıraktı. '3 saatte kapıya teslimat' hedefiyle yola çıktığını duyuran marka, müşterilerine satın aldıkları ürünleri ortalamada 1 saat içinde ulaştırdığını açıkladı.

Boyner'den yapılan açıklamada, "Müşterilerine değer katacak yenilikçi hizmet ve projelerine hız veren Boyner, bu yaz Boyner Express hizmetini Bodrumlularla da buluşturdu. Haziran itibarıyla hizmete aldığı Boyner Express Bodrum ile müşterilerinin hayatını kolaylaştıran marka, Bodrum'da müşterilerinin yaz keyfine jet hızında teslimatla eşlik etti. Geçtiğimiz üç aylık dönemde Bodrum'daki Boyner müşterilerinden yoğun ilgi gören Boyner Express Bodrum, "Boyner Express ile siparişleriniz 3 saatte kapınızda" hedefiyle başlattığı hizmeti, ortalamada 1 saatte sunarak Bodrumluların kalbini kazanmayı başardı" ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK SATILAN 'GÜNEŞ' ÜRÜNLERİ OLDU

Markanın internet sitesinde en çok tercih edilen ürünlerin güneş, deniz, ev ürünleri, parfüm ve spor ayakkabı olduğu belirtildi. Kadın, erkek ve çocuklar için aktif spor, ayakkabı ve çanta, kozmetik, aksesuar, ev ve yaşam kategorilerinde binlerce ürün yer alıyor. Boyner Express Bodrum'un ilk üç aylık döneminde tatilde de spor tutkularından vazgeçmeyenler, en çok farklı markaların spor ayakkabılarını sipariş ederken, yine spor giyim kategorisi içinde yer alan t-shirt, tayt ve eşofman seçeneklerini tercih etti. Boyner, Bodrum Midtown mağazasının yanı sıra ve eylül sonuna kadar boyner.com.tr üzerinden 3 saatte teslimat hizmeti ile Bodrum'daki müşterilerine konforlu bir alışveriş imkanı sunmaya devam edeceğini de açıkladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri