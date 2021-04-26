3 parçaya ayrılmış halde Bali Denizi'nin dibinde bulunan denizaltının görüntüleri ortaya çıktı

Endonezya ordusunun gerçekleştirdiği tatbikatta kaybolan ve dünyanın seferber olduğu denizaltı 3 parçaya ayrılmış halde bulunmuştu. 53 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği, Bali Denizi'nin dibinde bulunan denizaltıya ait görüntüler ortaya çıktı.

Açık denizde kaybolduktan sonra sonra dibe vurduğu ve içindeki 53 kişilik mürettebatın tümünün hayatını kaybettiği açıklanan Endonezya'ya ait denizaltının görüntüleri paylaşıldı.

SECCADE KALINTILARI VE DÜRBÜN YAĞI BULUNMUŞTU

Arama ekipleri, çarşamba günü irtibatın koptuğu denizaltıda görev yapan birine ait olduğunu düşündüğü bir can yeleği buldu. Adada önce cumartesi günü arama ekipleri seccade kalıntıları ve dürbün yağı gibi şeyler bulmuş, bu doğrultuda denizaltının çatladığı sonucuna varılmıştı.

DENİZALTININ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Reuters, dibe vurmuş denizaltının fotoğraflarını paylaştı. Geniş fotoğrafta denizaltının vücudunda bir çatlak olabileceği görülüyor. Bali Denizi'nin dibinde bulunan denizaltının üç parçaya bölündüğü ifade edilmişti.

PARÇALARI DENİZİN DİBİNE DAĞILMIŞ

Denizaltının dümeni, çapası ve parçaları suyun 800 metreden derindeki dibine dağılmış halde bulundu.