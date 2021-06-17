3 Mahalle birden asfaltlandı
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3 Mahalle birden asfaltlandı

3 Mahalle birden asfaltlandı
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Menderes'te süren yol yapım çalışmaları kapsamında 3 mahallenin birleştiği noktada asfalt çalışmaları tamamlandı.

Menderes Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürdüğü ortak çalışmalar kapsamında Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Tesisleri çevresinde yer alan bölgede yağmur suyu kanal çalışmalarının ardından yol yapım çalışmaları da tamamlandı. Altıntepe, Mithatpaşa ve Cüneytbey Mahallelerinin birleştiği noktada yapılan çalışma ile yollar kullanışlı hale geldi.

Bozuk yollar düzelecek

Gerçekleşen çalışmayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz kapsamında Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Tesisleri çevresinde yer alan bölgede su taşkınlarının önüne geçmek adına yağmur suyu kanal çalışmalarımızı tamamladık. Yer altı çalışması sona eren bölgemizde yol çalışmalarımızı da gerçekleştirdik. 3 mahallemizin birleştiği noktada gerçekleşen çalışma ile sokaklarımız sıcak asfaltla kaplanmış oldu. İlçemizin bozuk olan tüm yollarında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer başta olmak üzere, tüm büyükşehir bürokratlarına ve çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler

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