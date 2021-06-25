3 kişiyi yaralayan şüpheliler, husumetlilerinden korunmak için çelik yelek temin etmiş

ADANA'da 2 kişiyi silahla bacaklarından vuran 3 kişi, evlerinde 2 tabanca ve çelik yelekle yakalandı.

ADANA'da 2 kişiyi silahla bacaklarından vuran 3 kişi, evlerinde 2 tabanca ve çelik yelekle yakalandı. Geçen ay da bir kişiyi yaraladığı belirlenen şüphelilerden Mehmet Albay (34) ifadesinde, husumetlilerinden korunmak için çelik yelek bulundurduklarını söyledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 20 Haziran'da Tolga Yağlıpınar (24) ile Mehmet Albay, husumetli olduğu Şahin Santolu (19) ile İbrahim Çiftçi'yi (26), silahla bacaklarından yaraladı. Santolu ile Çiftçi kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri Yağlıpınar ve Albay'ı tespit etti. İki şüpheli, adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Olaya karıştığı tespit edilen Ali Cem Şahun (24) da yakalandı.

GEÇEN AY DA 1 KİŞİYİ VURMUŞ

Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 2 çelik yelek, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden Mehmet Albay hakkında uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 5,5 yıl hapis cezası bulunduğu, 3 Mayıs'ta Yunus Emre Mahallesi'nde Nasreddin Kaplan'ı (50) da yaraladığı belirlendi. Mehmet Albay ifadesinde, husumetlilerinin olduğunu ve kendilerini korumak için silah ve çelik yelek bulundurduklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar