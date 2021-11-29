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3 kişiyi bıçakladı, çatıda intihar girişiminde bulundu

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3 kişiyi bıçakladı, çatıda intihar girişiminde bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak bir binanın çatısında intihar girişiminden bulunan saldırgan, 5 saatlik ikna çabasının ardından polislere teslim oldu.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak bir binanın çatısında intihar girişiminden bulunan saldırgan, 5 saatlik ikna çabasının ardından polislere teslim oldu.

Sabah saatlerinde husumetli olduğu ailenin Sakarya Mahallesi'ndeki evine giden Ayhan A.(38), orada çıkan tartışma sonucu Saliha (41), Özgür (40) ve Beyzanur Akkiraz'ı (16) bıçakla yaraladı. Saldırgan Ayhan A. olay yerinden kaçarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 5 saat polislerin ikna çabasından sonra teslim olan Ayhan A. daha sonra gözaltına alınarak Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayda yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Saliha ve Beyzanur Akkiraz'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Altay/ İHA)

3 kişiyi bıçakladı, çatıda intihar girişiminde bulundu

3 kişiyi bıçakladı, çatıda intihar girişiminde bulundu

3 kişiyi bıçakladı, çatıda intihar girişiminde bulundu

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