3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

02.10.2019 18:05

ÇORUM'da iki grup arasında çıkan 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda ara sokakta henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki farklı grupların da karışmasıyla büyüyen kavgada, 2 grup tekme tokat birbirlerine girdi. Kavgada 1 kişi bıçakla, 2 kişi de aldıkları yumruk darbesiyle yaralandı. Yaralı 3 kişi, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taraflar, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavga anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: DHA