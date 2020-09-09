3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yaralanan şahıs adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yaralanan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili hastanede tedavisi tamamlanan yaralı gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yaralanan şahıs adliyeye sevk edildi
09.09.2020 14:24 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:29

Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili hastanede tedavisi tamamlanan yaralı gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde 30 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42) ve Mustafa Çetin (45) hayatını kaybederken, Ali Osman A. (34) ve Hamza Ç. (37) yaralandı. Olayın şüphelileri Kemal Ç. ve Murat Ç. tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Hamza Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı saldırıda yaralanan ve Gazi Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Ali Osman A., tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ali Osman A., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Seki Tayanç Ayaydın Tuna Kiremitçi
Spor Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Çocuk Minibüs Antalya
Şu an buradasınız: 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yaralanan şahıs adliyeye sevk edildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 14:56:42. #1.15#
title