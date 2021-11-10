3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde dün Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Kazada, Birsen Giriş olay yerinde, hastaneye sevk edilen yaralı öğrencilerden Mert Efe Akıllı ve Esma Nur Avcı yaşamını yitirdi. Kaza sonrası hastanelere sevk edilen sürücünün de aralarında olduğu 19 yaralının tedavileri sürüyor.