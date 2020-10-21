3. kez ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti
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3. kez ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti

21.10.2020 11:30 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:45

Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, son 10 gün içinde üçüncü kez Moskova'ya gitti. Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da Moskova'ya gitmesi Rusya'nın yeni bir ateşkes için araya girmiş olabileceğini akıllara getirdi.

Azerbaycan ordusu cephe hattında tam gaz ilerlemeye ve bir bir köyleri ele geçirmeye başlamışken; Ermenistan'ın ağır kayıplar vermesi sonrasında Rusya, 3.kez devreye girdi.

3. KEZ ATEŞKES Mİ GELİYOR?

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Karabağ savaşının başından beri bugün 3.kez Moskova'ya gitti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'nun da Moskova'ya gitmesi Rusya'nın bugün ateşkes ilan ettirmek istemesine yoruldu. Bilindiği gibi iki ülke arasında daha önce iki kez insani ateşkes imzalanmıştı. Ancak Ermenistan, ateşkesi daha ilk saatlerde bozarak sivillere füzeli saldırıda bulunmuş, onlarca masumun hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

ERMENİSTAN BOZGUNA UĞRADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün, "Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi" ifadeleri ile son gelişmeleri aktarmıştı.

3. kez ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti

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Haber Yorumları (1)
TTT: ateşkes olsun çok insan öldü. yorumlardaki ölü sevicilere bakmayın siz. yanlarında bomba batlasa görüşleri değişir ergenlerin. barışın kardeş olun.
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