3 katlı binanın çatısı yandı
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3 katlı binanın çatısı yandı

3 katlı binanın çatısı yandıBurdur'un Bucak ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

20.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:54
3 katlı binanın çatısı yandı

3 katlı binanın çatısı yandı

Burdur'un ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında çatının tamamı yandı.

Bucak'a bağlı Yeni Mahalle Turgut Reis Caddesi ile Fatih Caddesi kavşağında bulunan, Yusuf Ayaz'a ait 3 katlı evin çatısında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya yayıldı. Yangına Bucak Belediyesi'ne bağlı ekipleri müdahale etti.

ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın evin diğer bölümlerine ve çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Binanın çatısı tamamıyla yanarken, olayda yaralanan olmadı. Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı belirlendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: 3 katlı binanın çatısı yandı
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