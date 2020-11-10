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3 ilde 21 camiden hırsızlık yaptı, 'Pişmanım' dedi

10.11.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:28
3 ilde 21 camiden hırsızlık yaptı, 'Pişmanım' dedi

AKSARAY'da, camideki yardım paralarını çalan hırsızlık şüphelisi Sabahattin Şahin (39), Aksaray- Adana kara yolunda otostop yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

AKSARAY'da, camideki yardım paralarını çalan hırsızlık şüphelisi Sabahattin Şahin (39), Aksaray- Adana kara yolunda otostop yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sabahattin Şahin'in Ankara'da 15, Aksaray'da 4, Niğde'de de 2 camiden hırsızlık yaptığı belirlendi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şahin, adliye çıkışı basın mensuplarına "Pişmanım" dedi.

Geçen pazar günü saat 06.00 sıralında, sabah namazı için Bağlıkaya Camisi'ne gelenler, kumbaradan yardım paralarının çalındığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerasından hırsızlık şüphelisinin Sebahattin Şahin olduğunu tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, camilerin güvenlik kameralarından elde ettiği görüntülerle çalışma başlattı. Ekipler, bölgede bulunan tüm iş yeri ve mobese kameralarında inceleme yaptı. Şüphelinin Aksaray merkezde de 2 camiden hırsızlık yaptığı ve sürekli otostop yaparak bindiği araçlarla seyahat ettiği belirlendi. Tüm kamera görüntülerinden şüphelinin gittiği istikamete yönelik takip yapan jandarma ekipleri, şüphelinin en son Aksaray - Adana kara yolunda olduğunu tespit etti. Organize Sanayi Kavşağı'nda Sabahattin Şahin'e rastlayan ekipler, bir süre takibe aldı. Yapılan takibin ardından Şahin'in otostop çektiğini gören jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla yakaladı. Sabahattin Şahin'in üzerinde yapılan aramada, hırsızlık yoluyla elde ettiği yaklaşık 600 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Sebahattin Şahin'in Ankara'da 15, Aksaray'da 4, Niğde'de 2 camiden hırsızlık yaptığı ve bu nedenle arandığı belirledi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanan Şahin, basın mensuplarına "Pişmanım" dedi.Öte yandan camilerdeki hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Sabahattin Şahin'in dakikalarca uğraşıp, yardım kumbaralarını kırarak içindeki paraları cebine koyduğu anlar yer aldı.


3 ilde 21 camiden hırsızlık yaptı, 'Pişmanım' dedi
3 ilde 21 camiden hırsızlık yaptı, 'Pişmanım' dedi
3 ilde 21 camiden hırsızlık yaptı, 'Pişmanım' dedi
3 ilde 21 camiden hırsızlık yaptı, 'Pişmanım' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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