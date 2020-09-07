3 ilçeyi böcekler istila etti! Önlemlerde başarılı olamayan vatandaş belediyeden yardım istedi Kocaeli'de bulunan 3 ilçeyi böcekler istila etti. Böceklerle kendi imkanları ile ilaçlama yaparak önlem almaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca yetkililerden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerini minik dantel böcekleri istila etti. Bitki zararlısı olarak bilinen minik dantel böceklerinin birçok evde cam kenarlarına geldiğini gören vatandaşlar kendi imkanları ile ilaçlama yaparak önlem almaya çalıştı. Böceklerle baş edemeyen vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım talep etti.

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler 20 vektörle mücadele ekibini böcek istilası yaşanan ilçelere yönlendirdi. Ekipler mahallelerde ilaçlama çalışması yapmaya başladı.

BÖCEĞİN YAŞATTIĞI RAHATSIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN MÜCADELE VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "7-8-9 Eylül tarihlerinde Gebze, Darıca, Çayırova ilçelerimizde bitki zararlısı olan minik dantel böceğinin yaşattığı rahatsızlığın önüne geçmek için 20 vektörle mücadele ekibimizle uygulama yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA