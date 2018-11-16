3 Haftada 3,5 Milyon İzlenen Müslüm Filmi, Avrupa'da Vizyona Girdi
Vizyondaki üçüncü haftasında yaklaşık 3,5 milyon izlenen 'Müslüm' filmi, Avrupa'da sekiz ülkede vizyona girdi.
Müslüm Gürses'in hayatından uyarlanan 'Müslüm' filmi, 15 Kasım da Avrupa'da vizyona girdi. 'Müslüm' filmi İngilizce, Almanca, Fransızca ve Flemenkçe olmak üzere dört dilde düzenlenen alt yazıyla seyircilerle buluşacak.
8 ÜLKEDE VİZYONA GİRDİ
Türkiye'de 3 hafta önce vizyona gören 3 milyon 423 bin 161 kişi tarafından izlenen ve efsanevi sanatçı Müslüm Gürses'in hayatının bilinmeyen yönlerini anlatan 'Müslüm' filmi, Avrupa'da sekiz ülkede vizyona girdi.
ÜNÜ TÜRKİYE'Yİ AŞTI
Çocukluğundan itibaren yaşadığı acılardan, müziği ve Muhterem Nur'a olan sevgisiyle kurtulmayı başaran Müslüm Gürses'in hayatını 15 Kasım'dan itibaren farklı coğrafya ve kültürlerden insanlara anlatmaya hazırlanan 'Müslüm' filmi, Türkiye ile birlikte Avrupa'nın sekiz ülkesinde vizyon yolculuğuna devam edecek.
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biz müslüm babayı filmiyle tanımadık şarkılarını ezbere biliriz. Şimdi herkes Müslümcü olmuş . Film başarılı ve gerçekten çok kaliteli herkese tavsiye ederim. Ama şu yalandan müslümcü gibi davrananlara uyuz oluyorum bide instada story atmazlar mı :))) teşekkürler lütfenCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu tür filmlerle büyüyen nesil düşünün depres karamsarlık vs .. yazık.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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ÖLDÜKTEN SONRA DEĞERİ BİLİNEN BİR ÜNLÜ DAHA!! ADAM HAYATTAYKEN BU KADAR İLGİ GÖRMÜYORDU NE GARİP BİR MİLLET OLDUK ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL !!! MEKANIN CENNET OLSUN MÜSLÜM GÜRSES.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yahu nereden çıkardınız müslümü dinlemeyenlerin de şimdi filmine gittiğini ülkenin nüfusu 85 milyon olmuş 5 milyon da suriyeli-afgan falan besliyoruz bol keseden atıyorsunuzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne ilginç bir ülkeyiz arkadaş. Bir zamanlar bu ülkede Müslüm Gürses''i dinleyenler ile konuşmayan aşağılayan elit bir grup vardı şimdi bu grup Müslüm hayranı olmuş. . .Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır