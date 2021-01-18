3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?

18.01.2021 09:58 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:08
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?

3 hafta önce evinde sade bir törenle evlenen Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer, Instagram'dan şişen karnını gösterdiği bir fotoğraf paylaşınca hamile olduğu ileri sürüldü.

Yıllar önce popüler olan Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer, 3 hafta önce uzun süredir birlikte olduğu Emir Medina ile evlendi. Koronavirüs nedeniyle evinde sade bir törenle evlenen Kemer hakkında bir iddia ortaya atıldı.

"ÖNDEN 1 PORSİYONUM YANDAN 1,5"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Cemre Kemer, belirginleşen göbeğini göstererek "Peki o zaman bunu sabah çekmiştim. Önden yine 1 porsiyonum yandan 1,5" notuyla fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı ise akıllara hamilelik iddialarını getirdi. Cemre Kemer, hakkındaki haberler hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?
Haber Yorumları (1)
ADA: ÇOK ÖNEMLİ KONU
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Selçuk Özdağ Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Ivana Sert Hande Erçel Oğuzhan Koç
Spor Erol Bulut İsmail Kartal Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 10:22:00. #1.14#
title