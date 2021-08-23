Son Dakika | 3 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN ÇOCUK BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNDU
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Son Dakika | 3 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN ÇOCUK BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Fatih'ten Büyükçekmece'deki babaannesinin evine giden ve dönüş yolunda kaybolduktan sonra 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Kübra Dinç, Büyükçekmece'de bulundu.

Fatih'ten Büyükçekmece'deki babaannesinin evine giden ve dönüş yolunda kaybolduktan sonra 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Kübra Dinç, Büyükçekmece'de bulundu.

Fatih Zeyrek Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü saat 12.30 sıralarında 12 yaşındaki Kübra Dinç, babaannesinden evlerine gitmek üzere

çıktı. Babaanne Hacer Dinç, okul arkadaşı olduğunu iddia eden bir kişinin yanında gördüğü torununu tekrar yanına çağırdı. Kübra Dinç bir süre sonra tekrar evine gideceğini söyleyerek babaannesinden ayrıldı.

O andan itibaren aile Kübra Dinç'ten daha haber alınamadı. Kayıp bildirimi yapılmasının ardından emniyet ekipleri ve aile üyeleri Kübra Dinç'i aramaya başladı. 12 yaşındaki kız 3 gün sonra Büyükçekmece'de bulundu. Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Kübra Dinç'in ailesi de Fatih'ten geldi. Baba Şaban Dinç, 'Perşembe akşamı babaannesinde kalıyor, ertesi gün 12.30'da eve gideceğim diye ayrılıyor ama eve gitmiyor. Saat 17.30'da babaannesi dışarı çıkıyor evin orda görüyor. O anda yanında çocuk var. Babaannesi Kübra diye sesleniyor, dördüncüsünde duyuyor. Çocuk, Kübra ile ilkokuldan arkadaş olduğunu söylüyor. Kübra babaannesine tekrar eve gideceğini söyleyip ayrıldığında çocuk da Kübra'nın peşinden koşuyor. Ondan sonra Kübra'da haber alamıyoruz. İlk başta emniyet güçlerine haber verdik sonra kendi imkanlarımızla aramaya başladık. Kübra'yı Büyükçekmece'de kayınbiraderim buldu. Çocuğun ablasının oralardaydı. Adli süreç devam ediyor dedi.

Son Dakika | 3 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN ÇOCUK BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNDU
Son Dakika | 3 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN ÇOCUK BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNDU
Son Dakika | 3 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN ÇOCUK BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNDU
Son Dakika | 3 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN ÇOCUK BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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