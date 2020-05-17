3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ölçülen en yüksek sıcaklığın 44.5 derece ile İzmir'in Tire ilçesinde kayıtlara geçtiğini açıkladı. Muğla'da 3 gün üst üste sıcaklık rekoru kırıldığını belirten Meteoroloji, vatandaşlara sıcak hava dalgası konusunda uyarıda bulundu.

3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
17.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 17.05.2020 21:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugün ölçülen en yüksek sıcaklığın İzmir'in Tire ilçesinde 44.5 derece olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

MUĞLA'DA 3 GÜN ÜST ÜSTE SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

Meteoroloji, mayıs ayı sıcaklık rekoru kıran illeri de paylaştı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Antalya'da 1945 yılında 38.7 derece, bugün 43 derece. Aydın'da 1969'da 40.2 derece, bugün 42.6 derece. Muğla'da 3 gün üst üste sıcaklık rekorları kırılarak mayıs ayı sıcaklık rekoru 39.1 derece olarak kayıtlara geçmiştir" ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARA "SICAK HAVA DALGASI" UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava dalgası konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'nin uyarısında "Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini azaltacağı ancak Ege bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde perşembe gününe kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

Güncel Manşet

Haberler

Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken 'Sen daha ölmedin mi?' demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor Haber
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı Haber
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı
Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Namaz Dağı bölgesindeki askerlerle birlikte iftar yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Namaz Dağı bölgesindeki askerlerle birlikte iftar yaptı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Tarkan Ebru Şallı Tuba Büyüküstün Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Hasan Şaş Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül
Daha Fazla Ilgın Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: 3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 22:39:01. #1.15#
title