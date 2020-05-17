3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ölçülen en yüksek sıcaklığın 44.5 derece ile İzmir'in Tire ilçesinde kayıtlara geçtiğini açıkladı. Muğla'da 3 gün üst üste sıcaklık rekoru kırıldığını belirten Meteoroloji, vatandaşlara sıcak hava dalgası konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugün ölçülen en yüksek sıcaklığın İzmir'in Tire ilçesinde 44.5 derece olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

MUĞLA'DA 3 GÜN ÜST ÜSTE SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

Meteoroloji, mayıs ayı sıcaklık rekoru kıran illeri de paylaştı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Antalya'da 1945 yılında 38.7 derece, bugün 43 derece. Aydın'da 1969'da 40.2 derece, bugün 42.6 derece. Muğla'da 3 gün üst üste sıcaklık rekorları kırılarak mayıs ayı sıcaklık rekoru 39.1 derece olarak kayıtlara geçmiştir" ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARA "SICAK HAVA DALGASI" UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava dalgası konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'nin uyarısında "Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini azaltacağı ancak Ege bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde perşembe gününe kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.