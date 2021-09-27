3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor - Haberler
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3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Yaşam

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu haritasına göre; salı günü 12 ilde, çarşamba günü 28 ilde ve perşembe günü 17 ilde yağış bekleniyor. Bu iller arasında İstanbul da yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu sitesinde yayınladı. Buna göre; İstanbul'da salı, çarşamba ve perşembe günü yağış etkisini gösterecek.

Salı günü; İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Karabük, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yağış bekleniyor.

3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarına olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor

Çarşamba günü; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, ve Ağrı'da sağanak etkili olacak.

3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarına olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor

Perşembe günü; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yağmur şiddetini gösterecek.

3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarına olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor

İstanbul'da bugün 25 derece olan gündüz sıcaklığının hafta içinde 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu hafta gece hava sıcaklığı ise 15 derecelere kadar inecek. Nem oranındaki düşüş de dikkat çekerken salı gününden itibaren yağışlar başlayacak ve 30 Eylül'e kadar sürecek. Ekim ayının ilk gününde rüzgâr kendisini gösterecek.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor
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Servet Uzun
Servet Uzun
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