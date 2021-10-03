3 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 3 Ekim Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31617 sayılı Resmi Gazete - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 3 Ekim Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31617 sayılı Resmi Gazete

Haberler.com - Haberler | Gündem
3 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 3 Ekim Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31617 sayılı Resmi Gazete

3 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 3 Ekim Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 3 Ekim 2021 Pazar Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 3 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 3 Ekim Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

3 EKİM RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Galatasaray Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Ağustos Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Ağustos Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener
Magazin Pınar Deniz
Spor Serdar Aziz Oğuzhan Özyakup Umut Meraş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 3 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 3 Ekim Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31617 sayılı Resmi Gazete - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 18:11:11. #1.12#