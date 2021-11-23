3. Dünya Savaşı tehdidini artık kimse saklayamıyor! ABD donanmasını gönderdi, gözler Çin'de

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'in son dönemde izlediği politikalar nedeniyle 3. Dünya Savaşı söylentileri iyice arttı. Artık kimse 3. Dünya Savaşı tehdidini reddetmiyor. Uzak Doğu'dan son gelen haberise bu tehdidin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre Abd Deniz Kuvvetleri Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri Miliusi, salı günü Tayland'ın da kıyısının yer aldığı Malaka Boğazı'ndan geçiş yaptı. Pekin yönetiminden bu geçişle ilgili resmi bir yanıt gelmedi ancak Çin'in bu hamleye nasıl karşılık vereceği merak ediliyor.

RUTİN GEÇİŞ AÇIKLAMASI

Savaş gemisinin boğazdan geçmesinin ardından ABD'den konuyla ilgili açıklama geldi. Donanmadan yapılan açıklamada, "Geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik taahhüdünü gösteriyor. Birleşik Devletler ordusu, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde faaliyet gösterir. Bu geçiş, rutin bir geçiştir" ifadelerine yer verildi.

PEKİN'İN YANITI ÇOK MERAK EDİLİYOR

Bu açıklamaların ardından Tayland'da ABD donanması ile karşı karşıya kalan Çin'in nasıl bir hamle yapacağı merak edilmeye başlandı. Çin'in vereceği yanıtın, 3. Dünya Savaşı tehdidini daha da artırmasından korkuluyor. Eğer Pekin yönetimi durumla ilgili sert bir çıkış yaparsa, ABD'den de karşılık geleceği tahmin ediliyor.

GEÇEN AY KINAMA YAPMIŞLARDI

Geçen ay Çin ordusu, ABD ve Kanada'yı "barışı tehdit ettiğini" iddia ederek bölgeden bir savaş gemisi göndermelerini kınamıştı. Bölgedeki yüksek tansiyon merakla izleniyor.

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