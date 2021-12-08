3 doz Pfizer/BioNTech korona aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getirecek antikoru sağlıyor
Pfizer ve BioNTech tarafından bugün yapılan açıklamada, üçüncü doz aşının Omicron varyantını etkisiz hale getirecek antikor seviyesini sağladığına dikkat çekildi. İki doz aşının daha düşük nötralize edici antikorlar sağladığı, üçüncü dozun ise nötralize edici antikorları 25 kat artırdığı açıklandı. Öte yandan iki şirket Omicron varyantıyla ilgili ilk resmi açıklamalarında, gerektiği takdirde yeni bir aşı sunabileceklerini de duyurdu.
Pfizer ve BioNTech, üçüncü doz koronavirüs aşısının etkisini ölçmek için yaptığı kapsamlı araştırmanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
BioNTech ve Pfizer koronavirüse karşı üç doz aşının yeni Omicron varyantını etkisiz hale getirecek antikor seviyesini sağladığını açıkladı. BioNTech ve Pfizer aşılarının Omicron'a karşı etkinliğine yönelik yaptıkları ilk resmi açıklamada, iki doz aşının daha düşük nötralize edici antikorlar sağladığını, üçüncü dozun nötralize edici antikorları 25 kat artırdığı ifade edildi.
Reuters'ın haberine göre, BioNTech ve Pfizer'ın açıklamasında, gerektiği takdirde, 2022 yılının Mart ayında Omicron vakası için özel olarak geliştirilen bir aşı sunabilecekleri de vurgulandı.
Bugün Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nde yapılan araştırmada, Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı 'kısmi koruma' sağladığı belirtilmiş, koruyuculuk oranı yüzde 40 olarak açıklanmıştı.
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