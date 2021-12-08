3 doz Pfizer/BioNTech korona aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getirecek antikoru sağlıyor

Pfizer ve BioNTech, üçüncü doz koronavirüs aşısının etkisini ölçmek için yaptığı kapsamlı araştırmanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

ÜÇ DOZ AŞI OMICRON VARYANTI ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

BioNTech ve Pfizer koronavirüse karşı üç doz aşının yeni Omicron varyantını etkisiz hale getirecek antikor seviyesini sağladığını açıkladı. BioNTech ve Pfizer aşılarının Omicron'a karşı etkinliğine yönelik yaptıkları ilk resmi açıklamada, iki doz aşının daha düşük nötralize edici antikorlar sağladığını, üçüncü dozun nötralize edici antikorları 25 kat artırdığı ifade edildi.

"YENİ AŞI SUNABİLİRİZ"

Reuters'ın haberine göre, BioNTech ve Pfizer'ın açıklamasında, gerektiği takdirde, 2022 yılının Mart ayında Omicron vakası için özel olarak geliştirilen bir aşı sunabilecekleri de vurgulandı.

KORUYUCULUK ORANI YÜZDE 40 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Bugün Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nde yapılan araştırmada, Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı 'kısmi koruma' sağladığı belirtilmiş, koruyuculuk oranı yüzde 40 olarak açıklanmıştı.

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