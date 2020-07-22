3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
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3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Muş'ta 2020 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı başkanlığında gerçekleştirildi.

22.07.2020 19:26 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:31

Muş'ta 2020 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Ballı, kentte kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yapılması esnasında, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon, işbirliği ve yardımlaşmanın arttırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kaynakların daha etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması ile yatırımların daha hızlı gerçekleştirilmesinde koordinasyon toplantılarının büyük katkı sağladığını belirten Ballı, şunları aktardı:

"Temmuz ayına kadar tamamlanan proje sayısı 30, devam eden proje sayısı 175, ihale aşamasındaki proje sayısı 152 ve başlamayan proje sayısı ise 71'dir. Yatırım programında yer alan projelerin toplam bedeli 3 milyar 453 milyon 525 bin lira. Önceki yılların proje harcaması 1 milyar 215 milyon 791 bin 580 liradır. Yatırım projelerinin 2020 yılı ödeneği ise 339 milyon 305 bin 270 lira, genel toplamda yatırımlarımız için 2020 yılı temmuz ayına kadar 239 milyon 487 bin 106 lira harcama yapılarak yüzde 71 oranında nakdi gerçekleşme ve yüzde 72 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Daha sonra yatırımcı kurum müdürleri, katılımcılara çalışmalar ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kaymakamlar, belediye başkanları, Devlet Su İşleri ve Karayolları Bölge Müdürleri ile kurum amirleri katıldı.

3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Kaynak: AA

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