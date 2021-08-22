3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 35. yılında kabri başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 35. yılında kabri başında anıldı

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 35. yılında kabri başında anıldı
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Politika

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 35. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 35. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında törenle anıldı.

Umurbey Mahallesi'nde bulunan anıt mezardaki törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri hazır bulundu.

Törende, Bayar'ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Celal Bayar'ın torunu Prof. Dr. Akile Gürsoy'un da katıldığı tören, Celal Bayar Vakfı ve Müzesi'nin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hamid Karzai Süleyman Soylu Adem Murat Yücel
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Bülent Ersoy Deniz Akkaya
Spor Muslera Mert Günok Burak Elmas Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 35. yılında kabri başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 11:36:39. #1.15#

title