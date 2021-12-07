3 çocuğun çalıp İstanbul'a gittiği otomobil, tekrar Ordu'ya getirildi

ORDU'da, 10 gün önce 3 çocuk tarafından çalınan ve yapılan araştırma sonucu İstanbul'da bulunan otomobil, galeri sahipleri tarafından kente getirildi. Galerici Bekir Egen, "Zararımız 20 bin TL civarında. Zararımızı ailelerden talep etmeyeceğim. Ailelerden isteğim, maddiyat değil onlara daha özverili şekilde bundan sonra sahip çıkmalarını istiyorum" dedi.

Olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun'un ortaklığında olan oto galeride meydana geldi. S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15) adlı çocuklar, oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı. İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili çalıştıran çocuklar, bölgeden uzaklaştı.

Zararlarını ailelerden talep etmeyeceklerini kaydeden Ergen, "Bu maddi zararımızı ailelerden talep etmeyeceğim çünkü sonuçta araba bulundu. Sağ salim biz arabamıza kavuştuk, onlar çocuklarına kavuştular. Benim ailelerden isteğim, maddiyat değil onlara daha özverili şekilde bundan sonra sahip çıkmalarını istiyorum" dedi.