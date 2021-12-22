3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde moda çekimleri

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, moda çekimleri yapıldı. Çekimlere katılan Miss Europe 2021 3'üncüsü Duygu Çakmak, "Tarihiyle mükemmel bir yer. Biz de bu tarihi dokuyu tüm dünyaya duyurabilmek için Diyarbakırlı bir modacı ve fotoğrafçıyla moda çekimi gerçekleştirdik. Moda çekimlerindeki amacımız tüm dünyanın dikkatini çekebilmek" dedi.

Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında, 124 metre yükseklikte kayalık bir tepede bulunan, Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son askeri garnizonu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, tarihe ışık tutmanın yanı sıra kentin önemli bir turizm değeri olma özelliği taşıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kalede bugüne kadar ortaya çıkarılan Roma dönemine ait Mithras yer altı tapınağı, 12 ile 15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, sığınaklar, kaya mezarları, su kanallarının yanı sıra birçok yaşamsal eser, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Fotoğrafçı Murat Dağparçası ise Diyarbakır'ın ufkunu ve tarihçesini farklı bir şekilde aktarabilmek için fotoğraflar çektiğini söyledi.