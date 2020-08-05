3 bin 300 nüfuslu bir kasaba karantinaya alındı
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3 bin 300 nüfuslu bir kasaba karantinaya alındı

3 bin 300 nüfuslu bir kasaba karantinaya alındı Afyonkarahisar merkeze bağlı Beyyazı kasabasında Covid-19 vakalarının artış göstermesi sebebiyle İl Hıfzısıhha Meclis kararıyla beldede karantina uygulaması başlatıldı.

05.08.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:33

3 bin 300 nüfuslu bir kasaba karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar merkeze bağlı Beyyazı kasabasında Covid-19 vakalarının artış göstermesi sebebiyle İl Hıfzısıhha Meclis kararıyla beldede karantina uygulaması başlatıldı.

Afyonkarahisar'da koronavirüs salgınının önlenmesi ve yayılımının önüne geçilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı Beyyazı Beldesi dün geceden itibaren karantinaya alındı. 3 bin 300 nüfuslu Beyyazı kasabasında karantina uygulamasının ilk gününde parklar, sokak ve caddeler boş kaldı.

İl Hıfzısıhha Meclisi'nin konuyla ilgili aldığı karar şöyle:

"Merkez ilçemize bağlı Beyyazı Kasabası merkezinde ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle Beyyazı Kasabamızda hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Kurulumuzca tedbirlerin arttırılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda Beyyazı Kasabası'na 04.08.2020 tarihi saat 23.58 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına, kasabada yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her evden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına karar verilmiştir."

Kasaba sakinlerinden Abdulkadir Çetiner, karantina uygulamasına kasaba halkının büyük bir çoğunlukla uyduğunu söyledi. Çetiner şunları söyledi:

"Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte kasabamız karantina altına alınmıştır. Gördüğünüz gibi herkes karara saygılı. Tarım işlerimizi sosyal mesafeyi koruyarak yapıyoruz. Şartların gerektiği şekilde tüm kasaba halkının kurallara uyması gerekiyor."

Öte yandan kasabada 48 pozitif vakanın olduğu belirtildi.

3 bin 300 nüfuslu bir kasaba karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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