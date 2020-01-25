3 bakan, Elazığ depremi için açıklama yapmaya hazırlanırken depreme yakalandı

25.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapmak üzere geldikleri valilik binasında depreme yakalandılar.

3 BAKAN DEPREME YAKALANDI

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8'lik deprem, çok sayıda vatandaşın hayatına mal olurken, üst düzey yetkililer de bölgede incelemelerde bulunuyor. Bölgede çalışmalarını yürüten Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Fahrettin Koca, incelemelerinin ardından geldikleri Elazığ Valiliği binasında artçı depreme yakalandılar.

"BİRLİKTE YAŞADIĞIMIZ BİR ARTÇI DAHA OLDU"

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birlikte yaşadığımız bir artçı daha oldu; 4.4 o da. 398 artçı deprem oldu, birisi de 5.4. Yine depremin ilk olduğu andan itibaren 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Doğanyol'da biliyorsunuz enkaz vardı ve orada sağ kurtardıklarımızın yanı sıra üç vatandaşımızı da maalesef canlı olarak alamadık, kaybettik. Ama Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı" şeklinde konuştu.

ARTÇILAR DEVAM EDECEK

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, 6.8'lik depremin ardından Elazığ'da ve bölgede artçı sarsıntıların devam edeceğini duyurdu.

Haber Videosu