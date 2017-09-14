3. Bağbozumu ve Ekoloji Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Tekirdağ'da 3. Bağbozumu ve Ekoloji Festivali 21 Eylül'de başlıyor.



21-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak 3. Bağbozumu ve Ekoloji Festivali, 21 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirilecek açılış programı ile kapılarını açacak. Açılış programının ardından saat 21.00'de sahil dolgu alanda Stelyo&Pelin ikilisi konser verecek. Festivalin ikinci günü saat 20.00'de Yunan Koropolis Dans Grubu gösteri sunacak. Ayrıca festival boyunca her gün 16.00-20.00 saatleri arasında çeşitli atölyeler, stantlar ve aktiviteler gerçekleştirilecek.



Festivalin son günü ise büyük coşkuya sahne olacak. 23 Eylül Cumartesi günü sahil dolgu alanda saat 17.30'da pekmez ikramı yapılacak. Ardından 18.00'de üzüm yarışması finali ve saat 21.00'de Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseri ile festival coşkusu zirveye çıkacak. 3. Trakya Bağbozumu ve Ekoloji Festivali'nin programı şöyle:



"21 Eylül 2017 Perşembe 16.00-20.00 Atölyeler-Stantlar-Aktiviteler (sahil dolgu alanı), 18.00 bağbozumu açılışı (Bağcılık Araştırma Enstitüsü), 21.00 Cafe Aman İstanbul ve Stelyo&Pelin konseri (sahil dolgu alanı), 22 Eylül 2017 Cuma 16.00-20.00 Atölyeler-Stantlar-Aktiviteler (sahil dolgu alanı), 20.00 Yunan Koropolis Dans Grubu gösterisi (sahil dolgu alanı), 23 Eylül 2017 Cumartesi 16.00-20.00 Atölyeler-Stantlar-Aktiviteler (sahil dolgu alanı), 17.30 pekmez ikramı (sahil dolgu alanı), 18.00 "En Güzel Sofralık Üzüm Yarışması" ödül töreni (sahil dolgu alanı), 21.00 Candan Erçetin&Kardeş Türküler konseri (sahil dolgu alanı)." - TEKİRDAĞ