3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşına boğuldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Beyza Nur Erol'un birlikte yaşadığı Mustafa Gaffar (24) tarafından darbedilerek öldürüldüğü iddia edilen 3 aylık Elif Ada Topçu'nun cenazesi, morgdan alındı. Cenazeyi alırken uzun süre gözyaşı döken Beyza Nur Erol, güçlükle ayakta durabildi.

Olay, geçen pazar günü Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede oturan Beyza Nur Erol ile dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa Gaffar, pazar günü akşam saatlerinde ev kirası nedeniyle tartıştı. Gaffar, Beyza Nur Erol'u darbedip, ev kirası için biriktirdiği 500 lirayı, telefon alacağını söyleyerek aldı. Bu sırada odada bulunan çiftin 3 aylık kızı Elif Ada Topçu, ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mustafa Gaffar, bebeğin başına tokat attı.

Beyza Nur Erol, bu sabah ailesiyle birlikte bebeğin cenazesini almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Annesi ve babası Abdullah Erol'un desteğiyle ayakta durabilen Erol, cenaze morgdan çıkarıldığı sırada ağlamaya başladı. "Bebeğim, bebeğim" diyerek ağlayan kadının koluna giren annesi, ayakta durmasına yardımcı oldu. Elif bebeğin cenazesi, Serik'te toprağa verilecek.