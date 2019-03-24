ABD'den Gaziantep'e getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 parçası, sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çingene kızını görmek için Zeugma Müzesini 3 ayda 35 bin kişi ziyaret etti. ABD'den Gaziantep'e getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 parçası, sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Zeugma Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları geldikten sonra eser tamamlanmıştı. Eserleri yerinde görmek ve bilgi almak isteyen yerli ve yabancı turistler müzeye adeta akın etti. Müzenin ikinci katında sergilenen 12 eseri yakından görme imkanına sahip olan ziyaretçiler, fotoğraf çekti, rehberlerden eserlere ilişkin bilgi aldı. Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre müzeyi 3 ayda yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler Amerika'dan getirilen Çingene Kızı mozaiğini görmeye geldiklerini ve müzeyi çok beğendiklerini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA