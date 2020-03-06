3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi

06.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:47

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyurduktan sonra başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, geçtiğimiz senenin son ayında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu. Birlikte yaşamaya başlayan ikili, şubat ayında da düğün yaptı. Hanife Gürdal'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlar ise hamile olabileceğini düşündürdü.

"TEYZE Mİ OLUYORUM" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanarak evdeki hallerini paylaşan Hanife Gürdal, dün akşam Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Evlilik programında arkadaşı olduğu Sevgi Akiska'nın "Teyze mi oluyorum?" sorusuna sus işareti yapan bir emojiyle karşılık veren Gürdal'ın tepkisi akıllara hamilelik iddialarını getirdi.

"9 AY SONRA YANINDAYIM"

Sevgi Akiska kendi Instagram hesabından ikiz bebek fotoğrafı paylaşarak "Haniff öleceğim şuraya doğru... Gel zaman gel zaman gel..." dedi. Akiska'nın daha sonra yaptığı paylaşımda Hanife Gürdal'ı etiketleyerek "9 ay sonra yanındayım merak etme" demesi hamilelik iddialarını güçlendirdi. Hanife Gürdal, hamilelik iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Sevgi Akiska daha önce Instagram hesabından paylaşım yaparak Hanife Gürdal'ın başörtüsünü çıkarttığını ilan etmişti.

HAMİLELİK HABERLERİNİ TİYE ALMIŞTI

Apar topar nikah masasına oturduğu için hamile olduğu iddia edilen Hanife Gürdal, eşiyle video çekerek "Hamilelik vakasıyla evlendik. Evet... Kemal hamile" diyerek söylentileri tiye almıştı.

İşte Hanife ve Sevgi arasında geçen konuşmalar...

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