3 askerin şehit düştüğü patlama alanı böyle görüntülendi
3 askerin şehit düştüğü patlama alanı böyle görüntülendi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 askerin şehit düştüğü patlamanın meydana geldiği bölge görüntülendi.
09.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:47
3 askerin şehit düştüğü patlama alanı böyle görüntülendi
SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 askerin şehit düştüğü patlamanın meydana geldiği bölge görüntülendi. Ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasındaki patlayıcı maddelerin taşındığı sırada meydana gelen patlamada 3 asker şehit düşerken, 11 kişi de yaralandı. Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiindeki taş ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı alan görüntülendi. Patlamanın meydana geldiği kamyonun paramparça olduğu gözlemlenirken, jandarma, AFAD ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Kaynak: İHA