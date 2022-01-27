3 aşı olana karantina var mı? sorusu vatandaşlar tarafından son dönemde koronavirüs vaka sayılarının artması ile birlikte en çok sorulan sorular arasında yer aldı. Koronavirüsle mücadelede en büyük silah olan aşı, belirli aralıklarla vatandaşlara uygulanıyor. Peki, 3 aşı olan karantinaya giriyor mu? 3 aşı olana karantina var mı? İşte detaylar haberimizde...

3 AŞI OLAN KARANTİNAYA GİRİYOR MU?

3 aşı olan karantinaya giriyor mu sorusunun yanıtına 5 Ocak 2022 tarihli Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından salgının seyri, karantina kuralları, tedbirler ve aşı programının gündem alındığı kararlara bakacak olursak:

"Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler. "

3 AŞI OLANA KARANTİNA VAR MI?

3 aşı olan kişi son bilim kurulu kararına göre temaslı ise; son 3 ay içinde 3. doz aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz.

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