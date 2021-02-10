3 arkadaş yaralı kaya kartalına sahip çıktı
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3 arkadaş yaralı kaya kartalına sahip çıktı

10.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 10.02.2021 08:46
3 arkadaş yaralı kaya kartalına sahip çıktı

ERZURUM'un Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde 3 arkadaş tarafından yaralı olarak bulunan kaya kartalı, veteriner hekime tedavi ettirdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

ERZURUM'un Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde 3 arkadaş tarafından yaralı olarak bulunan kaya kartalı, veteriner hekime tedavi ettirdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Merkez Halitpaşa Mahallesi Sitere boğazında yürüyüş yapan Batuhan Başar (16) Baran Akyüz (17) ve Ömer Aslan (16), yol kenarında uçamayan kaya kartalını gördü. Kartalı bulunduğu yerden alan 3 arkadaş tedavi ettirmek üzere ilçe merkezine götürdü. Veteriner hekim Selim Çelik tarafından muayene edilen kartalın kanadından vurulduğu belirlendi. Kartalın, kırık kanadı pansuman edildikten sonra sarıldı. Veteriner hekim Selim Çelik, kırık kanadına tedavi uyguladıkları kartalın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Kaya kartalını yaralı olarak bulduklarını söyleyen Batuhan Yaşar, veteriner hekime götürerek tedavi ettirdiklerini anlattı. Yaralı kartal, daha sonra Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.


3 arkadaş yaralı kaya kartalına sahip çıktı
3 arkadaş yaralı kaya kartalına sahip çıktı
3 arkadaş yaralı kaya kartalına sahip çıktı
3 arkadaş yaralı kaya kartalına sahip çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat AYDIN

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