3 Aralık MasterChef Patates kroket nasıl yapılır? MasterChef izle! En kolay, lezzetli patates kroket tarifi!
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3 Aralık MasterChef Patates kroket nasıl yapılır? MasterChef izle! En kolay, lezzetli patates kroket tarifi!

03.12.2020 21:56 | Son Güncelleme: 03.12.2020 22:00
3 Aralık MasterChef Patates kroket nasıl yapılır? MasterChef izle! En kolay, lezzetli patates kroket tarifi!

Patatesin en lezzetli hallerinden biri olan 3 Aralık MasterChef Patates kroket nasıl yapılır? MasterChef izle! En kolay, lezzetli patates kroket tarifi!

3 Aralık Perşembe günü yayınlanan MasterChef yarışmasında 3 Aralık MasterChef Patates kroket nasıl yapılır? MasterChef izle! En kolay, lezzetli patates kroket tarifi!

MASTERCHEF PATATES KROKET TARİFİ!

4-5 adet haşlanmış patates

2 adet yumurta sarısı (akını bulamak için kullanacağız)

Karabiber (1 çay kaşığı kadar)

Pul biber (isteğe bağlı)

Kırmızı Toz Biber

1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi

60g oda ısısında tereyağı

Bulamak için:

Yumurta akı

Un

Galeta unu

Kızartmak için

Sıvı yağ

Yapılışı;

Patatesler haşlanıp rendelenir veya çatal ya da patates ezme aparatı ile püre haline getirilir.

Püre haline gelen patateslerimize tereyağını, baharatları ve yumurta sarısını ilave ederek iyice karıştıralım. Pütürsüz bir kıvam almasını sağlayalım.

Son olarak rendelenmiş kaşar peyniri ilave edilip karıştıralım.

Hazırladığımız patates harcını sıkma torbasına ya da çift kilitli sızdırmayan poşete dolduralım.

Tabağımıza yapışmaması için pişirme kağıdı serelim ve üzerine şeritler halinde patates harcından sıkalım.

Harcımızın dinlenmesi için yaklaşık yarım saat derin dondurucuda bekletelim.

Dondurucudan aldıktan sonra istediğimiz uzunlukta dilimler halinde keselim.

Her bir parçayı önce una, sonra yumurta akına ve son olarak galeta ununa güzelce bulayalım. Tüm kroketler hazır olduktan sonra pişirme aşamasına geçebiliriz.

Kızdırmış olduğumuz bol sıvı yağda her iki yüzeyini de çevirerek kızartalım. Burada püf noktası yağın kızmış olması. Eğer yağınız soğuk ise pişme süresi uzayacak, kroketler çok yağ çeker ve pişerken yarılıp şekilleri de bozulabilir.

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