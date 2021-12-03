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3 Aralık Dünya Engelliler Günü Taksim'de kutlandı

AA / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Taksim'de kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende, Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz ve beraberindeki heyet, anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Boyraz, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla 3 Aralık'ın "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Boyraz, uluslararası ve ulusal kuruluşların 3 Aralık'ta engellilerin ve süreğen hastaların sorunlarına ilişkin açıklamalar yaptığını, istatistikler yayınladığını, temennilerini dile getirdiğini ve ardından da engellilerin yine derin bir sessizliğe terk edildiğini söyledi.

Yapılan tespitler ve ortaya çıkan veriler ışığında ileriye dönük politikaların oluşturulması ve herkes için engelsiz bir yaşamın oluşturulmasına çalışılması gerektiğini vurgulayan Boyraz, engellilerin sıkıntılarına değindi.

Şükrü Boyraz, "Türkiye'de engelliler yalnızca yılda bir gün anılmak istemiyor. İnsanca ve eşit koşullarda yaşamak istiyor. Engelli olarak ayrıcalık değil, adaletli bir anlayış ve davranış bekliyoruz." dedi.

Tören, Türkiye Sakatlar Derneği üyelerinin Cumhuriyet Anıtı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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AA / Ali Cevahir Aktürk - Son Dakika Haberleri

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