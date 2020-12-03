3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlam ve önemi nedir? Neden kutlanır?
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlam ve önemi nedir? Neden kutlanır?

03.12.2020 19:00 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:04
3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlam ve önemi nedir? Neden kutlanır?

3 Aralık tüm dünyada engelliler günüdür, bu hafta ise engelliler haftası olarak anılmaktadır. Bugün yapılan çeşitli etkinlik ve organizasyonlar ile farkındalık arttırılmaya çalışılıyor . Peki, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlam ve önemi nedir?

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günü. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Hükûmet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir. Peki, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlam ve önemi nedir?

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Engelli vatandaşları ve tüm dünya üzerindeki her türlü engelli birey için farkındalık yaratılması için yapılan oldukça özel bir gün.

DÜNYA ENGELLİLER VAKFI AMACI?

Vakıf tüzüğünün 3. maddesinde vakfın amacı aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

Dünya ve Türkiye'deki engelli insanların eğittim, kültürel, sosyal, sağlık ve sportif yönden gelişmesi ile tüm halkı yardımlaşma ve dayanışmaya özendirilmesi ve onların bireysel, toplumsal kurumlar boyutlarda dayanışma ve gelişmesine katkıda bulunmak,

Engelli insanlara eğitim, sağlık, ve sosyal alanlarda yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak, dayanışmayı sağlayarak toplumun her kesimin bu konularda aydınlatmak, mesleki kurslar ve okullar açarak meslek edinmelerine yardımcı olmak, teknik alanda her türlü yatırımı yaparak faydalanmalarını sağlamak, eğitimlerine yardımcı olmak, eğitimlerine katkıda bulunmak, bu amaç doğrultusunda, anaokulu, kreş,

İlköğretim Okulu, Mesleki ve Teknik Okulları, Kolejler, Lise, Yüksek Okul, Enstitü, Akademi ve Üniversiteler açmak ve işletmek, açılmış olanlara iştirak ederek, işletmek ve işlettirmek, Sağlık alanlarında her türlü tıbbi yatırımlar ve araştırmalar yapmak, gelişen tıp ve tıp teknolojilerini ithal ederek veya geliştirerek engelli insanların hizmetine sunmak, tedavisini sağlamak üzere,

Hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler, rehabilitasyon merkezleri açmak, açılmış olanlara iştirak etmek ve işletmek veya işlettirmek, yaşlı ve bakıma muhtaç olan insanlar için Huzurevi, dinlenme evleri kurmak ve işletmek, onların huzurlu ortamlarda yaşamlarını sürdürmek için ileri yaşam merkezleri, sosyal tesisler yapmak, inşa etmek ve ettirerek, engelli insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılanmasına ve bu insanların toplumun birer parçası haline getirmek için sosyal dengelerini sağlamak ve her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve desteklemektir.

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