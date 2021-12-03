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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

AA / Yakup Çetin - Haberler | Güncel
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Bozkır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bozkır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte, özel eğitim öğrencilerine Selçuk Üniversitesi Acil Yardım Afet Yönetimi Topluluğu tarafından tiyatro gösterisi ve müzik programı sunuldu.

Özel eğitim öğrencilerinin doyasıya eğlendiği etkinlik sonrasında katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Selçuk Üniversitesi Acil Yardım Afet Yönetimi Topluluğu Başkanı Serkan İnan, yaptığı konuşmada, üniversitelerinin Aralık ayını Engellilerle dayanışma günü ilan ettiğini belirtti.

"Topluluk olarak farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği hazırladık." diyen İnan, "Bugünkü hem eğlenip hem de öğreneceğimiz bir etkinlik düzenledik. Topluluk olarak afet bilincinin gelişmesini hedefliyoruz. Topluluk olarak bu faaliyet alanımızın yanı sıra özel eğitim öğrencilerimizin doyasıya eğlenebilecekleri bir gün geçirecekleri bu sosyal sorumluluk etkinliğini gerçekleştirdik." dedi.

Etkinliğe, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

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AA / Yakup Çetin - Son Dakika Haberleri

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