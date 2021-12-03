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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

AA / Kadir Kiper - Haberler | Güncel
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ÇAY, AFYON (AA) - Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atlı, mesajında, engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve kimseye muhtaç olmadan bağımsız olarak kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamanın en büyük hedefleri olduğunu belirtti.

Engellilerin yaşam düzeylerini gelişen ve değişen dünya şartlarına göre en güzel şekilde biçimlendirmek, ihtiyaçlarını tespit edip, onlara mevcut şartlar içinde yaşanabilir ortamları hazırlamanın önemine dikkat çeken Atlı, "Engelli kardeşlerimizin normal ve huzurlu bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşmasıyla mümkündür. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu vesileyle, tüm engelli kardeşlerimizin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü içtenlikle kutluyor, aileleriyle birlikte, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yaşam diliyorum." ifadesini kullandı.

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AA / Kadir Kiper - Son Dakika Haberleri

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