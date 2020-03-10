3 akrabasını öldürüp, 4'ünü yaralayan zanlı tutuklandı
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Kırıkkale, Güneşli, Keskin, Güncel

3 akrabasını öldürüp, 4'ünü yaralayan zanlı tutuklandı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, çok sayıda arazileri olduğu halde kendisine yardım etmedikleri iddiasıyla tartıştığı 3 akrabasını öldürüp, 4 akrabasını da yaralayan Ümit Güneşli (32), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

10.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:10
3 akrabasını öldürüp, 4'ünü yaralayan zanlı tutuklandı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, çok sayıda arazileri olduğu halde kendisine yardım etmedikleri iddiasıyla tartıştığı 3 akrabasını öldürüp, 4 akrabasını da yaralayan Ümit Güneşli (32), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Keskin ilçesinde önceki akşam yaşanan olayda, çiftçi Ümit Güneşli, iddiaya göre çok sayıda arazi ve mal sahibi olan akrabaları ile kendisine yardım etmedikleri iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüşürken Ümit Güneşli, yanında taşıdığı tabancasını çıkartıp, art arda ateşledi. Kurşunların isabet ettiği 7 kişiden Hidayet Nazlıay ve Harun Güneşli olay yerinde, Yaşar Dağ ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan Soner G., Rezzak G., Sadık D. ve Soner Y., çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. 

Kaçan Ümit Güneşli, ertesi sabah Kırıkkale-Ankara karayolu yakınındaki bir köyde polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Ümit Güneşli'nin polisteki sorgusunda, akrabalarıyla 2 ay önce tartıştıklarını, bu konuyu görüşmek için bir araya geldiklerini anlatarak, "'Sizin çok araziniz ve malınız var. Neden akrabalığınızı yapmıyorsunuz?' dedim. Bunun üzerine kavga çıktı. Bu sırada tabancamı ateşledim" dediği öğrenildi.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Güneşli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: DHA

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Manşet

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