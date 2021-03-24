2K Games, HookBang oyun departmanını bünyesine kattı

NBA 2K serisinin geliştiricisi Visiual Concepts'e göre yeniden dizayn edilecek ve Visual Concepts Austin adını alarak NBA 2K oyunlarının yapımına ve 2K Games'in yayın anlamında yardımlarını sunacak.

2012'de kurulan HookBang en son NBA 2K21 için sanat, tasarım ve teknik elementlerinde oyuna gözle görülür bir şekilde yardım sağladı.

HOOKBANG CEO'SU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

HookBang CEO'su Frank Roan şu açıklamarda bulundu.

NBA 2K21 üzerinde Visual Concepts gibi önde gelen bir stüdyoyla birlikte çalışmak HookBang için olağanüstü bir fırsattı. Visual Concepts ile 2K bünyesine resmi olarak katılmak ürün, şirket ve Austin geliştirme topluluğu üzerindeki etkimizi hızlandırmamıza olanak sağlayacak.

ifadelerine yer verdi.