2K Games, HookBang oyun departmanını bünyesine kattı
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2K Games, HookBang oyun departmanını bünyesine kattı

24.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:23
2K Games, HookBang oyun departmanını bünyesine kattı

2K Games, HookBang'in oyun departmanını satın aldığını kullanıcılara duyurdu. 2K Games HookBang'i alarak oyun departman bölümünü güçlendirmiş durumda.

NBA 2K serisinin geliştiricisi Visiual Concepts'e göre yeniden dizayn edilecek ve Visual Concepts Austin adını alarak NBA 2K oyunlarının yapımına ve 2K Games'in yayın anlamında yardımlarını sunacak.

2012'de kurulan HookBang en son NBA 2K21 için sanat, tasarım ve teknik elementlerinde oyuna gözle görülür bir şekilde yardım sağladı.

HOOKBANG CEO'SU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

HookBang CEO'su Frank Roan şu açıklamarda bulundu.

NBA 2K21 üzerinde Visual Concepts gibi önde gelen bir stüdyoyla birlikte çalışmak HookBang için olağanüstü bir fırsattı. Visual Concepts ile 2K bünyesine resmi olarak katılmak ürün, şirket ve Austin geliştirme topluluğu üzerindeki etkimizi hızlandırmamıza olanak sağlayacak.

ifadelerine yer verdi.

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