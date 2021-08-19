2C1N Projesi 2021 Yılı Gençlik Amaç Raporları Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk'ün Katılımıyla Canlı Yayında Sunuldu

2C1N Projesi 2021 Yılı Gençlik Amaç Raporları Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk'ün Katılımıyla Canlı Yayında SunulduÖzyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformunun mentörlüğünde Zorlu Holding ve Simurg Derneği iş birliğiyle yürütülen 2C1N Projesinin bu seneki pilot projesi tamamlandı.

2C1N Projesi 2021 Yılı Gençlik Amaç Raporları Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk'ün Katılımıyla Canlı Yayında Sunuldu

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformunun mentörlüğünde Zorlu Holding ve Simurg Derneği iş birliğiyle yürütülen 2C1N Projesinin bu seneki pilot projesi tamamlandı. 1. 500 liseli gencin değişim taleplerini uluslararası karar vericilere iletmek üzere hazırladıkları raporun lansmanı, 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü'nde Simurg Derneği'nın Youtube kanalında yapılan canlı yayınla gerçekleşti. Gençlerin, temelinde saygılı ve adil bir dünya düzeni yatan sürdürülebilirlik kavramı çevresinde inşa ettikleri bu çoklu tartışma platformunda, 2030 yılı ve sonrasındaki dünya için sürdürülebilirlik vizyonlarını, BM'den beklentileri ve BM'ye dair eleştirileri, küresel amaçlar hakkındaki yaklaşımları, küresel meselelere dair odaklandıkları noktaları ve gelecekte yaşamak istedikleri dünyayı tartıştılar. Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk açılış konuşmasında "Odağımız gençler ve onlara olan inancımız. Girişimci ve araştırmacı bir üniversite olarak değerlerimizle örtüşen bu çalışma bizlere umut veriyor. Lise öğrencilerinin de sürece dahil olması çok kıymetli. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını, 2030 özelinde ve sonrasında hayata geçirerek hep birlikte daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna bu özgün ve değerli yöntemle tanıklık ediyoruz. " cümlelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre