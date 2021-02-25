'29. Yılında Hocalı Soykırımı' fotoğraf sergisi Beyoğlu'nda açıldı
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'29. Yılında Hocalı Soykırımı' fotoğraf sergisi Beyoğlu'nda açıldı

25.02.2021 16:28 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:32
'29. Yılında Hocalı Soykırımı' fotoğraf sergisi Beyoğlu'nda açıldı

Beyoğlu Belediyesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan '29. Yılında Hocalı Soykırımı' fotoğraf Sergisi İstiklal Caddesi'nde açıldı.

Beyoğlu Belediyesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan '29. Yılında Hocalı Soykırımı' fotoğraf Sergisi İstiklal Caddesi'nde açıldı.

1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı'da yapılan katliamı anmak amacıyla fotoğraf sergisi düzenlendi. İstiklal Caddesi'nde açılan sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva katıldı.

Sergide konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Dostluk acı ve tatlı günde birlikte olmayı gerektirir. Azerbaycan'daki kardeşlerimizle akrabayız. Azerbaycan'da gerçekleşen her kötü olay bizim bağrımızda yanar. Kardeşlerimizin her zaman yanında yer almak elbette bizim görevimiz. Hoca'lı katliamını yapanları bir kez daha lanetliyoruz. Diliyorum ki bir daha bu acılar yaşanmasın. Dünyanın hiçbir yerinde kardeşlerimize zarar gelmesin. Bugün hüznü paylaşıyoruz. Hoca'lı katliamını tekrar hatırlatmak için buradayız. Tekrar aziz şehitlerimizin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Bu acı hepimizindir" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ise, "Hocalı ayı bizim için çok acılarla dolu. Arkamda gördüğünüz bu fotoğraflar o kanlı gecenin kanıtıdır. Hocalı da insanlığın önem verdiği tüm değerler ihlal edildi. Beşeriyetin mücadele ettiği bütün suçların hepsi o gece Hocalı'da işlendi. Umutluyuz bir gün katliamı yapanlar cezalandırılacaklar" ifadelerini kullandı.


'29. Yılında Hocalı Soykırımı' fotoğraf sergisi Beyoğlu'nda açıldı
'29. Yılında Hocalı Soykırımı' fotoğraf sergisi Beyoğlu'nda açıldı
'29. Yılında Hocalı Soykırımı' fotoğraf sergisi Beyoğlu'nda açıldı
'29. Yılında Hocalı Soykırımı' fotoğraf sergisi Beyoğlu'nda açıldı
'29. Yılında Hocalı Soykırımı' fotoğraf sergisi Beyoğlu'nda açıldı
'29. Yılında Hocalı Soykırımı' fotoğraf sergisi Beyoğlu'nda açıldı
'29. Yılında Hocalı Soykırımı' fotoğraf sergisi Beyoğlu'nda açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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