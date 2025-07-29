29 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
29 Temmuz TV yayın akışı bugün izleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Televizyon kanallarında gün boyunca hangi yapımların yer alacağını merak eden kullanıcılar, "29 Temmuz TV yayın akışı" sorgusunu sıklıkla aratıyor. Peki, 29 Temmuz TV yayın akışı içerisinde hangi dizi, film ve programlar var?
Bugün yani 29 Temmuz TV yayın akışı detayları TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV ve TV8 gibi ulusal kanalların içerikleriyle dolu. Sabah kuşağından gece yarısına kadar devam eden yayınlar arasında dizi tekrarları, yarışmalar ve ana haber bültenleri bulunuyor. Peki, Bugün televizyonda neler var?
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Aile Saadeti
00:20 Güven Bana
02:30 Bir Gece Masalı
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Çalgı Çengi İkimiz
01:15 Çalgı Çengi İkimiz
03:00 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
07:00 Kavak Yelleri
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
00:30 İlk Buluşma
02:45 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Arif V 216
00:45 Düğün Dernek 2: Sünnet
02:45 Arif V 216
04:15 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aşk Tutulması
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Alemde Bir Gece
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Gülen Gözler
21:45 Berlin Kaplanı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Gönül Dağı
01:35 Leyla ile Mecnun
04:15 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:05 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:10 Kaos
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye