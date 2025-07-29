29 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

Bugün yani 29 Temmuz TV yayın akışı detayları TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV ve TV8 gibi ulusal kanalların içerikleriyle dolu. Sabah kuşağından gece yarısına kadar devam eden yayınlar arasında dizi tekrarları, yarışmalar ve ana haber bültenleri bulunuyor. Peki, Bugün televizyonda neler var?

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Aile Saadeti

00:20 Güven Bana

02:30 Bir Gece Masalı

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

23:20 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Çalgı Çengi İkimiz

01:15 Çalgı Çengi İkimiz

03:00 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

07:00 Kavak Yelleri

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

00:30 İlk Buluşma

02:45 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Arif V 216

00:45 Düğün Dernek 2: Sünnet

02:45 Arif V 216

04:15 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aşk Tutulması

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Alemde Bir Gece

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Gülen Gözler

21:45 Berlin Kaplanı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Gönül Dağı

01:35 Leyla ile Mecnun

04:15 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:05 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:10 Kaos

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye