Artık gün olarak da bilinen 29 Şubat, 2016, 2020, 2024 gibi 4'e bölünebilen çoğu yıla eklenen bir tarihtir. 29 Şubat ne zaman? Şubat ne zaman 29 çeker? Şubat neden 28 çeker? Gregoryen takvimi de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerindeki güneş takvimlerinde artık gün olarak eklenir. Ancak ayları Ay'ın evrelerine dayanan Lunisolar takvimleri bunun yerine her ikinci veya üçüncü yılda bir artık ay ekler.

29 Şubat ne zaman? Şubat ne zaman 29 çeker? sorularının yanında "Tam yıl ve artık yıl nedir?" soruları da Şubat ayına özgü olarak ön plana çıkan sorular arasında. Artık yıl nedeniyle belirli yıllarda Şubat ayı 28 gün değil 29 gün çeker. Bunun nedeni ise, aslında bir yılın 365 gün değil 365,242 yıl olması. 2020 Şubat ayına dair detaylar haberimizde...

29 ŞUBAT NE ZAMAN?

Böylelikle şubat 4 yılda bir 29 çeker. Hangi yıllarda şubat 29 çeker? Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır: 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.

Gregoryen takviminde, 100'e kalansız bölünebilen fakat 400'e kalansız bölünemeyen yıllara ve 400'e kalansız bölünebildiği halde 4000'e kalansız bölünebilen yıllara artık gün eklenmez. Bu yüzden, 1700, 1800, 1900, 2100 ve 2200 gibi 400'e kalansız bölünemeyen yıllara artık gün eklenmez. 4000, 8000, 12000 gibi 400'e bölünebildiği halde 4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllara artık gün eklenmez. 1600, 2000, 2400 gibi yıllara ise 400'e kalansız bölünebildiği için artık gün eklenir. Artık gün eklenmeyen yıllara ortak yıl denir.

ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.

Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

Örneğin 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde -4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez

Örneğin 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000 ve 48000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.

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